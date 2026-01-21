Kraupiai vyrą nužudžiusiam Anatolij Trusov skirta laisvės atėmimo bausmė

Trečiadienį, sausio 21 d., Klaipėdos apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kuriuo A. Trusov pripažino kaltu ir skyrė 11 metų laisvės atėmimo bausmę.
Nusikaltimas įvykdytas 2024 metų gegužės 13-osios vakare ar 14-osios naktį kaltu pripažinto vyro bute Sausio 15-osios gatvėje.
Dieną prie laiptinės kiemsargė rado šiukšlių maišą su velionio kūnu, tiesa, per vidurį šlaunų nupjautų kojų atsikratyta dar naktį, jų iki šiol nepavyko rasti.
Teismo sprendime teigiama, kad nusikaltimo motyvas – asmeninis konfliktas.
(be temos)