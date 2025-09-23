Magistralėje – mirtini manevrai: sunkvežimis vos nesutraiškė lengvojo automobilio su priekaba

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip greitkelyje, važiuojant nuo Klaipėdos Gargždų link, vos išvengta nelaimės.
Pirmąja eismo juosta važiavusiame sunkvežimyje įrengta vaizdo kamera nufilmavo, kaip lyjant lietui iš antrosios juostos į pirmąją, prieš sunkvežimį, persirikiavo „VW“ automobilis, tempiantis priekabą.
Vairuotojas elgėsi mandagiai, rodė posūkio signalą.
Antrąja juosta tuo metu abu automobilius pralenkė „Toyota“ automobilis.
Priekyje buvo matyti išsukimas į Dauparus, kur jau buvo įvažiavęs kitas automobilis.
„Toyota“ staiga metėsi į pirmąją eismo juostą, užkirto kelią „VW“ automobiliui su priekaba ir įžūliai kirto abi juostas, nurūkdamas Dauparų link.
Vairuotojas manevravo per ištisines linijas, privertė kitus eismo dalyvius staiga stabdyti, o už tokį vairavimą gali grėsti vairavimo teisės atėmimas.
„VW“ vairuotojas vos spėjo pristabdyti automobilį, o štai iš paskos vykusiam sunkvežimio vairuotojui beliko vairą nukreipti į kelių išsišakojimo salelę. Sunkiasvorė mašina vos nekliudė kelio ženklo, vairuotojas sugebėjo pristabdyti mašiną šalikelėje.
Jei sunkvežimio vairuotojas nebūtų sugebėjęs to padaryti, jis priekiu būtų sutraiškęs ir priekabą, ir „VW“.
Vairuotojai tokį „Toyota“ vairuotojo elgesį pavadino savižudišku.
Tačiau kiti rėžė tiesiai šviesiai, ką mano.
„Tai – žudikas“, – rėžė vienas vairuotojas.
Diskusijoje mėginta kaltinti net sunkvežimio vairuotoją, esą ko jis taip arti „VW“ važiavo iš paskos.
Tačiau dauguma pasipiktino „Toyota“ vairuotojo elgesiu.
Kiti vairuotojai tikino pastebėję, kad labai daug veikėjų mėgsta vos aplenkę kitą automobilį, kirsti per stabdžius ir sukti į dešinėje pusėje esančią įvažą.
Tokiems nusispjauti, kad Kelių eismo taisyklės reikalauja išsukimo manevro imtis tik praleidus visus kitus eismo dalyvius, o ne lendant kitiems prieš nosį.
