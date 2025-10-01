 Moterys sukčiams atidavė visus savo pinigus

2025-10-01 08:51
BNS inf.

Sukčiai iš Klaipėdoje ir Šiauliuose gyvenančių moterų per pastarąsias dvi savaites išviliojo 21,2 tūkst. eurų.

Moterys sukčiams atidavė visus savo pinigus / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip trečiadienį nurodė Šiaulių apskrities policija, rugsėjo 25-ąją nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus iš 1946 metais gimusios šiaulietės sąskaitos dingo 11 tūkst. eurų.

Policijos departamento duomenimis, į Klaipėdos apskrities policiją antradienį kreipėsi 1956 metais gimusi moteris, kuriai rugsėjo 18-ąją būnant namuose taip pat paskambino nepažįstami asmenys. Prisistatę telekomunikacijų ir policijos darbuotojais, jie apgaulės būdu išviliojo 10,2 tūkst. eurų.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.

Aida
Matyt lišni pinigai buvo, jau ne tokios senos kad ne suprasti kad čia sukčiai skambina
1
-1
Kirvis
Kiek mūsų šaunioji policija šitų rozziškų parazitų jau suėmė?
1
-1
Kokiu
Debilu reikia būti, kad patikėti , jog tai banko ir policijos darnuotojai ir dar rudiškai kalbantys?😨🙈
3
0
