Pajūryje – dvi sukčių aukos: išviliojo panašią sumą pinigų

Klaipėdietė į pareigūnus kreipėsi ir nurodė, kad rugsėjo 8-ąją gavo SMS žinutę, joje buvo atsiųsta nuoroda. Veikiausiai nepagalvojusi nieko blogo, moteris suvedė reikalaujamus duomenis ir iškart pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos dingo 499 eurai.
O Į Palangos pareigūnus kreipėsi vyras, kuris nurodė apie rugpjūčio 10-osios įvykį, kai, be pareiškėjo žinios, iš jo banko sąskaitos buvo pasisavinta panaši suma – 500 eurų.
Abiem atvejais pradėtas tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo. Tas, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba panaudodamas žinomai netikrus vienos ar daugiau tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba žinomai neteisėtą vienos ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimą pripažino teisėtu, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
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