 Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams grasino ginklu

2025-11-13 09:06
BNS inf.

Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams žmonėms grasino ginklu, ketvirtadienį pranešė policija.

Parduotuvėje Klaipėdoje vyras aplinkiniams grasino ginklu / Asociatyvi freepik.com nuotr.

FY
kaip jis praeina med. kom. dėl ginklo
1
-1
