Visiškai girtas ir ginkluotas: tragedijai kelią užkirto pareigūnai

Jo duomenimis, spalio 16 d. apie 20 val. Marijampolėje, Laisvės gatvėje, važiuojamojoje dalyje, neblaivaus 1961 metais gimusio vyro rankinėje rastas ir paimtas neteisėtai laikomas pistoletas „Luger P08“, dvi dėtuvės ir 34 šoviniai.
Penktadienio naktį atlikus kratą jo gyvenamajame name Kauno gatvėje rastas ir paimtas dar 51 šovinys.
Vyras uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas. Jam nustatytas 3,41 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis.
