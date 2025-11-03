Pareigūnai skubėjo gelbėti skriaudžiamos moters

Ši istorija rutuliojosi sekmadienį viename Alksnynės gatvės daugiabučiame name.
Po 18 val. namo gyventojai išgirdo iš vieno buto sklindančius grėsmingus garsus: moteris šaukėsi pagalbos, o piktas vyro balsas bylojo apie tai, kad jis tuoj gali pradėti smurtauti arba jau smurtauja prieš savo gyvenimo draugę.
Žmonės pranešė apie grėsmę pagalbos telefonu. Netrukus atskubėjo policininkai, tačiau durų jiems niekas neatidarė.
Baimindamiesi liūdnų tokios situacijos pasekmių, policininkai iškvietė ugniagesius ir paprašė pagalbos patenkant į butą.
Gelbėtojai pakilo į nurodyto buto balkoną ir pateko į buto vidų. Jie atrakino buto duris ir įleido pareigūnus, bet čia žmonių nerado.
Tačiau pareigūnai neskubėjo išvažiuoti, mat juos sudomino šeimininkų augalai. Dviejuose vazonuose vešėjo kanapės. Bute rasta ir daugiau daiktų, bylojančių apie šeimininko pomėgį vartoti kanapes.
Tuo metu namo grįžo bute gyvenanti pora. Paaiškėjo, kad kanapės yra 39-erių vyro.
Pareigūnai nedelsdami pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
O pagrindinis policininkų atvykimo reikalas – smurtas artimoje aplinkoje – vis dar nėra iki galo aiškus. Moteris fiziškai nebuvo sužalota. Ar ji patyrė psichologinį smurtą, dar aiškinamasi, ikiteisminis tyrimas nepradėtas. Policininkai renka medžiagą, vėliau, kai bus apklausti visi asmenys, pareigūnai spręs, ką toliau daryti.
Policijos pareigūnams minėta pora anksčiau nebuvo žinoma.
Naujausi komentarai