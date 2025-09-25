Plungės rajone pareigūnai likvidavo galimą naminės degtinės bravorą

Policijos duomenimis, sodyboje, priklausančioje 1974 m. gimusiam vyrui, rasta ir konfiskuota apie 200 litrų raugo bei maždaug 60 litrų skysčio, kuris, kaip manoma, yra naminė degtinė.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimą ir laikymą. Už tokį nusikaltimą įstatymas numato baudą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.
Policijos teigimu, vyras anksčiau teistas nebuvo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniu, kiekvienas asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
