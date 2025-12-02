Klaipėdos rajono miške – naminės degtinės bravoras

Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo, lapkričio 29 dieną, šeštadienį, apie 16.30 val. Klaipėdos rajono PK pareigūnai Klaipėdos rajone, Medsėdžių kaimo ribose, miške, aptiko, kaip įtariama, naminės degtinės bravorą.
Įvykio vietoje rastas ne tik bravoras ir apie 150 l raugo, kaip įtariama, skirto naminei degtinei gaminti, bet taip pat rasta ir paimta apie 60 l jau pagaminto skysčio, skleidžiančio naminės degtinės kvapą.
Įvykio vietoje buvusiam 43-ejų vyrui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
