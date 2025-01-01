Po šlykščių užuominų – tyrimas dėl tvirkinimo

Visi stebėjo ir nieko nedarė
Apie įvykį lėktuve viešai papasakojo įvykio liudininkas, stebėjęsis, kad niekas iš šalia sėdėjusių suaugusiųjų nesutramdė nepadoraus vyriškio elgesio.
„Vėlai vakare grįžau iš trumpo vizito Londone. Skrendant į Palangą, kaip įprasta lėktuvuose, kuriais skrenda emigrantai, buvo gerokai svirduliuojantis vyras. Jis vis pavaikščiodavo po lėktuvą ir vėl atsisėsdavo į savo vietą lėktuvo gale, už dviejų eilių nuo manęs. Kaip ir nieko naujo, skrydžio palydovų darbas tokius reikalus tvarkyti“, – „Facebook“ paskyroje viešai pasakojo Arnas Gutauskas, pats matęs incidentą.
Besileidžiant lėktuvui, vyras išgirdo, kaip tas pats vyriškis staiga angliškai ištarė itin nepadorią frazę.
„Už manęs sėdėjusi moteris su kūdikiu jam tuomet pasakė: „Ji gi mergaitė, jau gal per daug informacijos?“ Tuomet supratau, kad vyriškis sėdi prie nepilnametės ir visą tą skrydi prie jos lindo ir kalbino savo nepadoriomis kalbomis“, – tikino liudininkas.
Visi kiti keleiviai visa tai stebėjo ir nereagavo.
Šaukė, kad nėra pedofilas
A. Gutauskas pasakojo, kad, lėktuvui nusileidus, vyras skubėjo stotis ir rinktis daiktus.
„Užstaugiau, kad sėstųsi ir kad lauktų, kol jį „susirinks“ darbuotojai. Jis pradėjo man grasinti, kad negrįšiu namo, kad užmuš. Liepiau melstis, kad jį išlydėtų, o ne prie laiptų susitiktume. Jis staugė, kad nėra pedofilas, turi dviejų mėnesių dukrą. Aš tikiuosi tai – netiesa“, – apie incidentą viešai pasakojo liudininkas.
A. Gutauskas nustėro, kai paaiškėjo, kad vyriškis sėdėjo prie galbūt 12-os metų mergaitės.
„Jis ne tik kalbėjo nepadorybes, bet ir apsikabindavo, dėjo rankas ant kojų bei bučiavo. Didžiąją dalį skrydžio buvau su ausinėmis, todėl negirdėjau, ar kas nors vyko. Bet žmona sakė, jog gale jokio sambrūzdžio nebuvo, tad nesuprato, su kuo jis ten kalba“, – pastebėjo A. Gutauskas.
Tačiau labiausiai lėktuvo keleivį pribloškė tai, kad vyriškio nesutramdė aplink sėdėję kiti vyrai. Lėktuvo gale sėdėjo ir skrydžio palydovės.
„Mergaitė buvo užguita į kampą, susirietusi, šoko būsenos. Veikėjui atsistojus, ji bėgo pas mamą, kuri sėdėjo kažkur lėktuvo viduryje“, – pastebėjo vyriškis.
Įpūtė 2,9 promiles?
Vyras stebėjosi, kad skrydžių bendrovė netaiko prioritetinio bilietų pardavimo, kai kartu skrenda nepilnamečiai. Sėdimos vietos bilietais išskirstomos po lėktuvą atsitiktine tvarka.
„Privažiavus lėktuvo trapui, jo jau laukė apsauga. Vos paeinantį maišą nusivedė pro pasų patikrą ir prie įėjimo į oro uostą, ten jį apklausė policijos pareigūnai. Girtas jis su jais itin mandagiai ir manipuliatyviai, meiliai bendravo. Vis visiems linkėjo gražių švenčių. Policija vyro nesuėmė, leido parūkyti, pasikalbėti“, – matytu vaizdu stebėjosi keleivis.
Vis dėlto neabejingas situacijai žmogus paliko savo kontaktus ir patvirtino, kad, reikalui esant, paliudys apie matytą situaciją.
„Pasak mamos, jis įpūtė 2,9 promiles ir buvo paleistas. Motinai buvo liepta užpildyti pareiškimą. Girtas veikėjas grįžo namo, pas šeimą, išmiegoti savo pigaus alkoholio ir švęsti Kalėdų. O nepilnametė grįžo drebanti ir traumuota visam gyvenimui“, – nuomonę išsakė liudininkas.
Policija ėmėsi veiksmų
Dėl incidento lėktuve viešoje erdvėje užvirė arši diskusija, kurioje dalyvavo daugybė žmonių. Pasigirdo kaltinimų ir policijai, esą niekas nesiėmė rimtų veiksmų.
Į tai Palangos policijos komisariato viršininkas Kęstutis Bončkus atsakė, kad veiksmų policija tikrai ėmėsi.
„Ne viskas taip yra, kaip daugelis mano. Administracine tvarka pilietis yra nubaustas. Bet reikalai dar nesibaigė. Dar tiksliname aplinkybes dėl kitų jo veiksmų. Kilo klausimų, ar buvo neteisėtų veiksmų mergaitės atžvilgiu. Gavome mamos pareiškimą ir dirbame, tiksliname aplinkybes“, – tikino K. Bončkus.
Jis viešai pasipiktinimus policijai reiškusiems gyventojams paaiškino, kad dėl teisinių žinių stokos visuomenė dažniausiai tikisi skubaus bet kokio pažeidėjo sulaikymo ir uždarymo į areštinę.
„Vieniems atrodo, kad be jokių aplinkybių patikslinimo galima sulaikyti žmogų. Taip nebūna. Tyrimas pradėtas, aplinkybės tikslinamos“, – patikino K. Bončkus.
Aiškinamasi, ar buvo kokie nors veiksmai, apie kuriuos byloja 153 Baudžiamojo kodekso straipsnis – jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas.
Pagal šį straipsnį tas, kas atliko jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimo veiksmus, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Krūtinės lietimas – ne tvirkinimas?
K. Bončkus negalėjo nieko tiksliau pasakyti dėl perspektyvų tyrime dėl tvirkinamųjų veiksmų.
„Teismų praktika, beje, labai nevienoda. Yra buvę, kai surinktoje medžiagoje užfiksuotų nepilnametės krūtinės lietimo faktų teismas nevertino kaip tvirkinamųjų veiksmų“, – prisiminė K. Bončkus.
Viršininkas akcentavo, kad vis tik teks išsiaiškinti, kokių tikslų turėjo vyriškis, dėl kurio elgesio kreiptasi į policiją.
„Labai įvairių situacijų būna. Klausimas, ar ką parodė, o gal lietė? Tačiau kol neturime viso įvykių paveikslo, sunku vertinti“, – svarstė K. Bončkus.
Movėsi kelnes prieš merginas
Praėjusią savaitę sukrečiantis incidentas nutiko ir Klaipėdoje.
Dvi klaipėdietes autobusų stotelėje išgąsdino nepažįstamas vyras. Iš pradžių šis į jas įtartinai spoksojo, kvietė užeiti pas jį į namus, o po to už stotelės nusimovė kelnes.
Merginos nuo jo paspruko tik įlipusios į autobusą.
„Sėdėjome stotelėje, kai prie mūsų priėjo nepažįstamas vyras. Jis elgėsi labai įtartinai – žiūrėjo į mus nuo galvos iki kojų, kvietė eiti pas save į namus ir „lipo“ prie mūsų taip, kad atrodė kaip galbūt pavojingas, pedofilinio tipo elgesį rodantis asmuo. Ir dar, už stotelės kelnes nusimovinėjo, po to vėl prie mūsų priėjo. Atsitraukėme kuo toliau nuo jo“, – pasakojo klaipėdietė.
Ji taip pat pateikė vyriškio aprašymą, nurodydama, kad jis yra aukštas, rudų plaukų, avėjo rudus batus, džinsines kelnes.
„Deja, nespėjome jo nufotografuoti. Kai įlipome į autobusą, jis tik tada atsitraukė. Būkite atsargūs ir, jei kas nors nutiks panašiai, nedelsiant kreipkitės pagalbos“, – siūlė viena merginų.
Manoma, kad incidentas įvyko Strėvos g. stotelėje, esančioje prie maisto prekių parduotuvės.
Kai kurie klaipėdiečiai išties paliudijo matę panašų vyriškį.
„Aš taip pat mačiau šį asmenį. Atrodė, kad jis buvo stipriai paveiktas psichotropinių medžiagų – vos laikėsi ant kojų, lingavo, kalbėjosi su dievais, rodė keistus gestus ir be jokios gėdos lindo į akis. Tuo metu neturėjau telefono, todėl negalėjau iškviesti policijos. Nežinia, kas tokio apsvaigusio žmogaus galvoje gali būti“, – svarstė viena moteris.
„Tas pats buvo pas mane į darbą atėjęs. Kvietėsi pas save. Vos išvariau jį. Buvo tarsi šviesiu megztiniu. Neleido užsirakinti patalpų. Nuėjęs į lauką manęs už kampo laukė, garsiai apšaukiau prie žmonių, kad atkreiptų dėmesį, nes tikrai nenormalus“, – pasidalijo kita.
Pareigūnai šiuo konkrečiu atveju priminė, kad išvydus viešoje vietoje aplinkiniams grėsmę keliančių asmenų veiksmus, apie tai reikėtų pranešti policijai.
