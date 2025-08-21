Policija fiksavo pažeidimus parke: pareigūnėms matant vyras ne tik girtavo, bet ir šlapinosi

Paaiškėjo, kad vaikai iš tiesų važinėdami dviračiais nemūvi šalmų. Pareigūnės skambino nepilnamečių tėvams ir priminė pareigą pasirūpinti atžalų saugumu. Profilaktiškai jos kalbėjo ir su pačiais vaikais.
Taisyklės reikalauja, kad nepilnamečiai, važinėdami dviračiais, paspirtukais bei kitomis mikrojudumo priemonėmis, privalo dėvėti šalmus.
Pareigūnės pastebėjo, kad, lyginant su ankstesniais metais, šiemet kur kas daugiau suaugusiųjų ir jų vaikų yra įsigiję ir naudoja šalmus.
Porą valandų trukusios patikros metu dvi pareigūnės žvalgėsi Ąžuolyno parke bei skvere prie buvusios „Vaidilos“, kur nuolat sėdinėja girtuokliai.
Nors patikra vyko 14–16 valandomis, parkuose ir skveruose jau buvo girtaujama.
Vienas vyras buvo ne tik neblaivus ir viešai svaiginosi, bet ir nesislėpdamas šlapinosi viešoje vietoje.
Nežinia, ar administracinė nuobauda už nedidelį viešosios tvarkos sutrikdymą nuliūdino šį vyrą. Jam gresia bauda, kurios dydis priklauso nuo šio asmens elgesio per praėjusius metus ir gali siekti nuo 30 iki 140 eurų.
Greta sėdėjo jo draugas. Galima tik spėlioti, ar jis buvo blaivus. Mat pareigūnės neužfiksavo jo geriančio alkoholinius gėrimus, o ir šio vyro elgesys nebuvo įžūlus ar verčiantis įtarti jį buvus girtą.
Kiti du popietę girtavę vyrai nutverti Ąžuolyno parke. Jų atžvilgiu taip pat pradėta administracinė teisena už girto pasirodymą ir girtavimą viešoje vietoje. Už tai jiems gresia nuo 100 iki 200 eurų bauda.
Policijos atstovai neslepia, jog beveik kasdien sulaukiama skundų, kad neseniai atnaujintame ir moderniai įrengtame skvere prie „Vaidilos“ nuolat gulinėja ir šiukšlina girtuokliai. Todėl gatvėse dirbantys policininkai įpareigoti dažniau apsilankyti šioje vietoje. Tai daro ir Prevencijos skyriaus pareigūnai.
