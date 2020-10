Policijos darbo rezultatai: Klaipėdos apskrityje mažėja „karštų taškų“

Klaipėdos apskrities VPK miestų ir rajonų policijos komisariatų prižiūrimose teritorijose yra sudaryti Kriminogeninių židinių žemėlapiai: išskirtos vietos, kuriose nuolat daromi nusižengimai ar nusikaltimai. Analizuojant informaciją apie nusikalstamumą juose ir imantis tinkamų prevencijos priemonių, ties kriminogeniniais židiniais gyvenantys žmonės gali jaustis saugesni – mažėja ir pačių „karštų taškų“ ir iškvietimų į juos skaičius.

Pavyzdžiui, Klaipėdos mieste pernai buvo išskirti aštuoni kriminogeniniai židiniai, šiemet jų yra penki.

„Karštų taškų“ skaičius mažėjo beveik visuose Klaipėdos apskrities miestuose ir rajonuose. Skuode jų sumažėjo perpus – iš šešių liko trys, Rietavo savivaldybėje, Palangoje ir Neringoje – iš penkių buvusių pernai, šiemet akyliau prižiūrima po tris kriminogeninius židinius. Keičiasi ir jų adresai – uostamiestyje, pavyzdžiui, iš pernai liko du, o trys yra įtraukti naujai.

Kriminogeniniai židiniai išskiriami pagal iškvietimų skaičių. Visuomenė tampa nepakanti teisės pažeidimams, todėl apie pastebėtas negeroves policiją informuoja vis aktyviau.

Nepaisant to, iškvietimų šiemet taip pat mažėja – pavyzdžiui į uostamiesčio Žvejų gatvę, kuri kriminogeniniu židiniu paskelbta visa, pernai per aštuonis mėnesius policija kviesta 186 kartus, šiemet per tą patį laikotarpį – 152, Palangoje prie vienos Virbališkės take įsikūrusios kavinės policijos pareigūnų pagalbos pernai reikėjo 21 kartą, šiemet – vos šešis. Visoje apskrityje iškvietimų skaičius sumažėjo daugiau nei 70 proc. išskirtų kriminogeninių židinių.

Policijai dažniausiai skundžiamasi dėl smulkių administracinių nusižengimų, kai ikiteisminiai tyrimai nepradedami. Dominuoja įvairūs viešosios tvarkos pažeidimai, skundai dėl triukšmo, ar dėl naktiniuose klubuose, baruose prarastų, dažnai be priežiūros paliktų, asmeninių daiktų.