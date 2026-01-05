Praėjusiais metais per eismo įvykius Klaipėdoje sužeistas 101 vaikas

Klaipėdos pareigūnai prašo vairuotojų būti atidiems kelyje, rinkitis saugų važiavimo greitį ir visada pasirūpinti vežamų vaikų saugumu – vaikai automobiliuose turi būti vežami specialiose kėdutėse, prisegti diržais, o atsegti juos galima tik transporto priemonei visiškai sustojus.
2025 m. Klaipėdos apskrities keliuose užfiksuoti 357 įskaitiniai eismo įvykiai, per kuriuos sužeista 417, žuvo – dešimt žmonių. Deja, bet sužeistas net 101 vaikas, daugiausia (32) iš jų buvo automobilių keleiviai.
Klaipėdos mieste per 2025 m. fiksuoti 132 įskaitiniai eismo įvykiai, per juos sužeisti 134, žuvo – trys žmonės. Tarp sužeistųjų buvo 37 vaikai.
Policijos pareigūnai nuolat tikrina, ar vaikai automobiliuose vežami saugiai, tačiau pirmiausia savo vaikų saugumu turite pasirūpinti patys tėvai.
