Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Klaipėdos zoologijos sode laikomų gyvūnų

Kaip rašoma ketvirtadienį AAD išplatintame pranešime, Klaipėdos apylinkės prokuratūra ikiteisminį tyrimą dėl ypatingai saugomų gyvūnų rūšių kritimo Klaipėdos zoologijos sode pradėjo pirmadienį.
Aplinkosaugininkai kartu su Zoologijos sodų vertinimo komisija liepą baigė neplaninį patikrinimą Klaipėdos zoologijos sode.
Anot AAD, patikrinimo metu nustatyta, kad pagal pateiktus zoologijos sodo duomenis, nuo pernai spalio iki šių metų birželio krito 31 gyvūnas.
Tarp nugaišusių gyvūnų yra juodagalvis kapucinas, leopardai, liūtai, pumos, Amerikos bizonas, lūšys, kanos ir kiti.
Pasak departamento, dauguma gyvūnų priklauso saugomoms rūšims.
Ikiteisminis tyrimas po AAD kreipimosi pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę tam, kas neteisėtai naikino, žalojo ar paėmė iš natūralios aplinkos ypatingai saugomų rūšių laukinius gyvūnus.
AAD šią vasarą iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė beveik 200 laukinių gyvūnų.
Pasak departamento, Klaipėdos zoologijos sodas, nepaisydamas sprendimo neįleisti lankytojų ir dėl šio sprendimo nevykdymo pradėtos administracinės teisenos, toliau priima lankytojus.
Sodas sprendimą neįleisti lankytojų apskundė teismui, tačiau prašymas buvo atmestas.
Kaip rašė BNS, zoologijos sodas neturėjo dalies gyvūnų įsigijimo dokumentų, taip pat pažeidė laikymo sąlygas – gyvūnai buvo laikomi per mažuose voljeruose, taip pat šeriami netinkamai.
Gyvūnų šėrimo racione buvo tokie produktai kaip vynas, balta duona, batonas, makaronai, sausainiai, uogienė, druska, cukrus, pyragai, virta dešra, dešrelės, o daugumos gyvūnų šėrimui naudojami šiame zoologijos sode laikomi ūkiniai gyvūnai.
Kaip liepą pranešė AAD, zoologijos sodui nepašalins pažeidimų, bus sprendžiama dėl visiško jo uždarymo ir leidimo panaikinimo.
