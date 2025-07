AAD: dėl netinkamų laikymo sąlygų iš Klaipėdos zoologijos sodo paimta 30 gyvūnų

„Sprendimas (…) priimtas atsižvelgus į šių metų liepos 2 d. atlikto neplaninio patikrinimo metu nustatytus esminius pažeidimus: kai kurie gyvūnai buvo laikomi neteisėtai, neturint teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, dalis gyvūnų laikyti sąlygose, neatitinkančiose teisės aktų reikalavimų. Laikomiems gyvūnams nebuvo užtikrinta veterinarinė priežiūra, tinkamas maitinimas, girdymas“, – praneša AAD.

„Paimti gyvūnai laikinai perduoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos centrui, kuriame jiems bus užtikrinta tinkama priežiūra ir nuolatinė stebėsena“, – priduriama departamento pranešime.

Kaip pavyzdį, AAD pateikia du servalus, kurie laikyti voljere, neatitinkančių nustatytų reikalavimų – lauko patalpų plotas per mažas, grindys dengtos betoninėmis plokštėms, o ne natūraliu substratu. Be to, aptvaras nebuvo prižiūrimas, rasta pilna senų ekskrementų, keliančių infekcijos rizikas. Gyvūnai girdyti iš surūdijusios talpos ir trūko maskuojamos slėptuvės, kuri yra būtina šių plėšriųjų kačių psichinei gerovei.

Pažeidimų fiksuota ir kitų rūšių gyvūnų laikymo atveju. Pavyzdžiui, viename voljere laikomos trijų rūšių agapornių papūgos: 41 fišerio agapornis, 3 rausvaveidžiai agaporniai ir 2 geltonkrūčiai agaporniai. Akcentuojama, jog teisės aktai numato, kad giminingos rūšys turi būti laikomos atskirai, nebent yra išduotas specialus leidimas jų kryžminimui. Šiuo atveju, leidimas nebuvo pateiktas.

„Šių papūgų voljeras buvo per mažas, vidaus patalpos neatitiko minimalių dydžio reikalavimų. Taip pat papūgoms trūko tinkamų žaislų, skatinančių fizinį aktyvumą ir protinę veiklą, bei priemonių su paslėptu maistu, kurios skatintų natūralų maisto ieškojimo elgesį ir didintų paukščių užimtumą“, – teigiama AAD pranešime.

Taip pat akcentuojama, kad paukščiam skirtuose tvenkiniuose neteisėtai laikomi invaziniai gyvūnai – 8 raštuotieji vėžliai, neturint reikiamų leidimų ir įsigijimą patvirtinančių dokumentų.

Iš viso buvo paimti 2 servalai, 4 kininės žieduotosios papūgos, viena Aleksandro žieduotoji papūga, 3 karakalai, viena griveta. Taip pat – vienas didysis apuokas, 8 patagoninės maros, 5 juodagalviai kapucinai ir 3 raudonkaktės šiokliosios papūgos.

Kaip jau buvo skelbta, 2025 m. liepos 2 d. atlikus neplaninį zoologijos sodo patikrinimą, buvo nustatyti aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės pažeidimai. Vadovaujantis teisės aktais ir siekiant užtikrinti gyvūnų apsaugą bei lankytojų saugumą, buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą.