 Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimta dar 100 netinkamai laikytų gyvūnų

2025-08-08 13:15
BNS inf.

Klaipėdos zoologijos sodui nevykdant nurodymo laikinai nepriimti lankytojų ir toliau laikant gyvūnus netinkamomis sąlygomis, aplinkosaugininkai jų paėmė dar 100.

Klaipėdos zoologijos sodas
Klaipėdos zoologijos sodas / AAD nuotr.

Kaip penktadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas, ketvirtadienį dėl netinkamų jų laikymo sąlygų bei neturint teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų iš zoologijos sodo paimtos dvi šokliosios papūgos, 40 paprastųjų kalitų ir 58 urvinės papūgos.

Šie gyvūnai laikinai gyvens Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos centre.

Kaip rašė BNS, bendradarbiaudami su šiuo centru, aplinkosaugininkai liepos pabaigoje iš Klaipėdos zoologijos sodo jau paėmė 30 žinduolių ir paukščių.

Gyvūnai, kaip pažymėjo Aplinkos apsaugos departamentas, paimami siekiant užtikrinti jų gerovę, apsaugoti nuo netinkamo ir neteisėto laikymo, veterinarinės priežiūros stygiaus ir neteisėto gyvūnų laikymo.

Liepos pabaigoje aplinkosaugininkai taip pat laikinai uždraudė lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Įstaigai nesilaikant šio ribojimo, Aplinkos apsaugos departamentas dėl to pradėjo administracinę teiseną.

BNS skelbė, kad dar kovo pabaigoje dėl netinkamų laikymo sąlygų, žiauraus elgesio su gyvūnais bei viešo eksponavimo neturint sertifikatų iš Klaipėdos zoologijos sodo buvo paimti du amūrinio tigro jaunikliai.

Tuomet skelbta, kad per pastarąjį dešimtmetį šis zoologijos sodas tikrintas daugiau nei 70 kartų, daugiausia – dėl gyvūnų pagausėjimo, nugaišimo, gautų skundų ir privalomųjų nurodymų nevykdymo.

Patikrinimų metu administracinio poveikio priemonės iš viso taikytos šešis kartus.

Zoologijos sodo duomenimis, čia laikoma daugiau nei 600 įvairių rūšių gyvūnų.

