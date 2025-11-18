 Rietavo savivaldybėje susidūrus automobiliams, avarijoje sužaloti trys suaugę ir mažametis

Rietavo savivaldybėje susidūrus automobiliams, avarijoje sužaloti trys suaugę ir mažametis

2025-11-18 11:28
ELTOS inf.

Rietavo savivaldybėje pirmadienį susidūrus automobiliams, avarijoje sužaloti keturi žmonės, tarp kurių ir mažametis, pranešė policija.

Policija
Policija / A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 12.47 val. Budrikių kaime, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas 71 metų vyro, neaiškiomis aplinkybėmis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir trenkėsi į krovininį automobilį „Scania“, kurį vairavo 34-erių vyras, taip pat į automobilį „Peugeot“, kurį vairavo 36-erių vyras.

Dėl patirtų sužalojimų medikams iš viso perduoti keturi žmonės: „Opel Zafira“ vairuotojas ir keleivė (gim. 1952 m.) bei „Peugeot“ vairuotojas ir mažametis keleivis (gim. 2020 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

