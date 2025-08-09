Šilutės rajone apsivertė automobilis: medikai išsivežė kelis vaikus

Incidentas įvyko žvyrkelyje ties Macikų kaimu. Čia nesuvaldytas nuo kelio nuskriejo ir vertėsi automobilis „VW Golf“.
Į įvykio vietą po avarijos buvo nusiųsti greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai ir policijos patruliai.
Kaip portalui pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), gelbėtojai į avarijos vietą buvo iškviesti apie 13.55 val.
„Ugniagesiams atvykus, laukuose rastas apsivertęs automobilis „VW Golf“. Pasak ugniagesių, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo, vairuotojas pats išsiropštė iš apsivertusios mašinos. Vyrui prireikė medikų pagalbos“, – rašoma portale.
Pirminiais duomenimis, automobilio kelio vingyje nesuvaldė trisdešimtmetis vyras. Jam nustatytas 1,37 prom. girtumas.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
