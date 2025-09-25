 Šilutės rajono ligoninėje vyras sužeidė policininką

Šilutės rajono ligoninėje vyras sužeidė policininką

2025-09-25 09:57
BNS inf.

Už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikytas vyras Šilutės rajone, Švėkšnos miestelyje esančioje ligoninėje rugsėjo 24 d. popiet sužalojo pareigūną.

Policija
Policija / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Kaip rugsėjo 25 d. pranešė Policijos departamentas, 1996 metais gimęs vyras buvo sulaikytas už viešosios tvarkos pažeidimą ir pristatytas į ligoninę.

Asmuo apie 13 val. nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, aktyviais veiksmais jiems priešinosi ir sužalojo Šilutės rajono komisariato policijos pareigūną, gimusį 2000 metais.

Policininkas, suteikus medicininę pagalbą, toliau tęsė tarnybą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

Šiame straipsnyje:
sužalojo pareigūną
viešosios tvarkos pažeidimas
ligonis
ligoninė
Pareigūnas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų