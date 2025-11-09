Sukčiai apsimeta pašto darbuotojais

Iš pirmo žvilgsnio, viskas gautose SMS žinutėse atrodo tikra – mandagus tonas, raginimas patikslinti duomenis, nes esą žinutę gavusiojo siuntinys sulaikytas dėl neteisingo pašto kodo.
Tačiau vos patikslinus duomenis, galima netekti pinigų.
„Lietuvos paštas. Jūsų siuntinys apdorojamas. Dėl neteisingo pašto kodo siuntinio pristatyti negalima ir jis šiuo metu yra sulaikytas. Patikrinkite savo pašto kodą per 24 valandas naudodami šią nuorodą“, – taip buvo rašyta pranešime.
Po tekstu pridėta nuoroda ir nurodymas, kad reikia į žinutę atsakyti raide „Y“, tuomet pranešimą uždaryti ir vėl atidaryti, kad nuoroda suaktyvėtų.
„Man tai iš karto pasirodė įtartina – dabar tie sukčiai vis prisigalvoja naujų būdų, kaip žmones apgauti. Šį kartą jie nusprendė apsimesti Lietuvos paštu, nes, šiaip ar taip, tai institucija, kuria žmonės vis dar pasitiki“, – svarstė vyresnio amžiaus klaipėdietė Regina, gavusi įtartiną žinutę.
Moteris teigė, kad ji nepaspaudė ant nuorodos ir nieko neatsakė sukčiams. Tačiau, anot jos, jeigu žmogus tuo metu tikrai laukia siuntos, labai lengvai gali patikėti ir užkibti ant neįprasto apgavikų kabliuko.
„Jeigu lauki siuntinio, viskas atrodo tikra – nė nepajusi, kaip paspausi tą nuorodą. Tokie dalykai ypač pavojingi vyresnio amžiaus žmonėms“, – pažymėjo ji.
Vis dažniau fiksuojami atvejai, kai sukčiai prisidengia ir kitų Lietuvos institucijų vardu. Jų tikslas – gauti duomenis, kurie atveria kelią prie žmonių banko sąskaitų.
Naujausi komentarai