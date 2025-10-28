Įspėja gyventojus: „nepasimaukite“ ant sukčių kabliuko

Anot Lietuvos pašto, sukčių siunčiamose SMS žinutėse dažniausiai skelbiama apie esą sulaikytą siuntą arba klaidą adrese. Taip pat daromas spaudimas, neva siunta bus grąžinta, jei per trumpą laiką nebus atlikti žinutėje nurodyti veiksmai.
Žinutėse pateikiamos nuorodos nukreipia į netikras, pašto ar kitų siuntos bendrovių puslapius imituojančias svetaines. Jose prašoma įvesti kortelės duomenis, asmens kodą ar kitą jautrią informaciją.
„Gavus įtartiną pranešimą reikia būti itin atidiems – nespausti nuorodų, nesuvedinėti mokėjimo kortelių ar kitų asmens duomenų. Kadangi sukčiai žinutes siunčia masiškai ir atsitiktinai sugeneruotais telefono numeriais, jos kartais pasiekia net ir tikrus Lietuvos pašto klientus, laukiančius savo siuntų“, – pranešime cituojamas Lietuvos pašto Saugos ir prevencijos departamento vadovė Monika Sernovaitė.
Lietuvos paštas pataria gavus SMS ar kitokį pranešimą atkreipti dėmesį, iš kokio elektroninio pašto adreso ar telefono numerio jis išsiųstas. Kilus įtarimui, svarbu nespausti pranešime esančių nuorodų ir nepateikinėti mokėjimo kortelės ar kitų duomenų, neatlikti jokių mokėjimų.
Pasak jo, tikruose Lietuvos pašto arba „LP Espress“ vardu siunčiamuose pranešimuose gavėjai nemato siuntimo numerio. Vietoje numerio gavėju nurodomas LPASTAS arba LP_EXPRESS.
Lietuvos paštas taip pat pažymi, kad SMS žinutėse niekada neprašo klientų suvesti ar patikslinti banko kortelių ar asmens duomenų. Taip pat SMS žinutėse nebūna nuorodų į tiesioginius mokėjimus. Už Lietuvos pašto paslaugas galima atsiskaityti tik prisijungus prie oficialios savitarnos svetainės ir naudojantis elektronine bankininkyste.
