Anot jos, pinigai iš 1951 metais gimusio vyro išvilioti lietuvių ir rusų kalbomis bendravusių sukčių, telefonu prisistačiusių policijos ir banko darbuotojais.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sukčiai iš vyro Klaipėdoje išviliojo beveik 20 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė policija.
Anot jos, pinigai iš 1951 metais gimusio vyro išvilioti lietuvių ir rusų kalbomis bendravusių sukčių, telefonu prisistačiusių policijos ir banko darbuotojais.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai