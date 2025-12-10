Sulaikytas klaipėdietis: jo ieškota apie keturis mėnesius

Antradienį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos pareigūnai Pilies pasienio kontrolės punkte patikrino vieno keltu iš Karlshamno (Švedijos) parplaukusio keleivio dokumentus ir nustatė, kad prieš pusketvirto mėnesio šio 43-ejų klaipėdiečio paiešką paskelbė Telšių policija. Vyras įtariamas padaręs nusikalstamą veiką.
Vykstant Šengeno erdvės vidaus reisais, nuolatinė dokumentų kontrolė neatliekama, tačiau pagal rizikos vertinimus pasieniečiai turi teisę pasirinktinai patikrinti bet kurį keleivį ar transporto priemonę.
Susisiekę su paieškos iniciatoriumi, pasieniečiai sulaikytąjį perdavė uostamiesčio policijos konvojaus pareigūnams.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 744 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma (646) buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 40, Jungtinės Karalystės – 14, Baltarusijos – 11, Latvijos – 8, Airijos – 4, Moldovos ,Švedijos ir Ukrainos – po 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
