Neteisėtiems migrantams miške pasislėpti nepavyko – juos surado pasieniečių šuo Evansas

Miške nuo pasieniečių besislepiančius ir tarnybinio šuns surastus Somalio, Indijos ir Bangladešo piliečius pareigūnai pristatė į Užsieniečių registracijos centrą, vairuotoją – į areštinę.
Trečiadienį Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos užkardoje dirbę pasieniečiai iš Alytaus policijos pareigūnų gavo žinią, kad ties Krosnėnų kaimu sustabdytu automobiliu „Peugeot Expert“ galėjo būti vežami ir miško pakraštyje, Krosnėnų apylinkėse, išlaipinti neteisėti migrantai.
Į šią vietą iškart atvyko VSAT pareigūnai. Patikrinus Lenkijoje registruotą krovininį mikroautobusą, pasieniečių dėmesį patraukė krovinių skyriuje besimėtantys apklotai, maisto likučiai ir telefonai.
Paieškai buvo pasitelkta Kabelių pasienio užkardos kinologė su trejų metų olandų aviganiu Evansu.
Tarnybinis šuo greitai aptiko pėdsakus. Po pusvalandį trukusių paieškų jis savo kinologę ir kitus VSAT pareigūnus nuvedė iki besislepiančių svetimšalių.
Paaiškėjo, kad visi jie – prieglobsčio Latvijoje prašytojai: 21-erių Somalio, 26-erių ir 39-erių Indijos bei 19-os ir 27-erių Bangladešo piliečiai. Jie pasieniečiams pateikė Latvijos užsieniečių registracijos centro (URC) pernai spalį išduotus pažymėjimus. Kitų asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvoje bei Šengeno erdvėje suteikiančių dokumentų, jie neturėjo.
Vairuotoją ir penketą migrantų VSAT pareigūnai sulaikė.
Pirminiais duomenimis, migrantai Latvijoje atsidūrė neteisėtai kirtę sieną iš Baltarusijos. Latvių pasieniečiams įsibrovėlius sulaikius, penketas pasiprašė prieglobsčio, tačiau tai, tikėtina, buvo tik priedanga sulaukti progos tęsti savo nelegalią kelionę į Vakarus. Tokie prieglobsčio prašytojai turi teisę trumpam išeiti iš URC, tačiau kol prašymai nėra išnagrinėti, jiems draudžiama išvykti iš šalies, šiuo atveju – Latvijos.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus, neteisėti migrantai bus perduoti Latvijos pareigūnams.
Ukrainos pilietį pasieniečiai uždarė į areštinę, vėliau teismas jam skyrė kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.
