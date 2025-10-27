Teismas nubaudė komentarą apie LGBTQ parašiusi vyrą: apribojo laisvę

Kaip pranešė Tauragės apylinkės teismas, vyras bylos sulaukė parašęs komentarą „Naikinti kaip tarakonus juos ir visus į dujų kameras“ po LGBTQ+ naujienų portalo paskelbtos nuorodos į straipsnį „Milijonai žmonių per BBC išgirdo, kokia yra tikroji LGBTQ+ padėtis Lietuvoje“.
Teismas nustatė, kad šiuo komentaru K. B. skatino diskriminuoti, smurtauti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe dėl jų seksualinės orientacijos, taip viešai kurstė neapykantą ir niekino minėtą asmenų grupę.
Kaltinamasis prisipažino dėl jam pareikšto kaltinimo. Jis paaiškino, kad socialiniame tinkle „Facebook“ yra susikūręs paskyrą išgalvota pavarde. K. B. teigė esąs konservatyvių pažiūrų ir manantis, kad „normali šeima yra tik vyras ir moteris“, todėl po minėto straipsnio, supykęs ir nesusivaldęs, parašė komentarą. Anot jo, tokį veiksmą lėmė nepasitenkinimas „dėmesio siekiančiu šių asmenų viešinimusi ir teisių įrodinėjimu“. Vyras tikino nepagalvojęs, kad tokiu komentaru kurstys neapykantą, ir gailėjosi savo poelgio.
Teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, įskaitant liudytojų parodymus, konstatavo, kad K. B. kaltė dėl jam inkriminuoto nusikaltimo – kurstymo prieš žmonių grupę dėl jų seksualinės orientacijos – yra visiškai įrodyta.
Teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamojo atsakomybę lengvina prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skirdamas bausmę, teismas įvertino, jog K. B. anksčiau nebuvo teistas, tačiau yra baustas administracine tvarka.
Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas paskyrė jam galutinę bausmę – laisvės apribojimą keturiems mėnesiams – ir įpareigojo per visą bausmės laikotarpį dalyvauti elgesio pataisos programoje. Be to, teismas konfiskavo vyrui priklausantį mobiliojo ryšio telefoną ir maršrutizatorių, kuriuos jis naudojo, darydamas nusikalstamą veiką.
Kaltinamasis, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo jo įteikimo turi teisę pateikti prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei toks prašymas nepateikiamas, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas įstatymų nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.
Baudžiamasis įsakymas prilygsta nuosprendžiui.
