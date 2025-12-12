Teismas patvirtino Klaipėdos zoologijos sodo žiaurų elgesį su tigrų jaunikliais

Skelbiama, kad lapkričio 26 d. teismas nusprendė, jog netinkamai lengvuoju automobiliu vežtiems tigrų jaunikliams nebuvo užtikrinta gyvūnų gerovė.
„2024 m. rugsėjo 28 d. vaizdo įraše užfiksuotas automobiliu gabenamas vienas iš tigro jauniklių buvo išlindęs pro automobilio langą. Gyvūnai neturėjo galimybės elgtis pagal natūralią prigimtį, nebuvo užtikrintas gyvūnų saugumas. Jaunikliai patyrė stresą ir kančią, kilo pavojus jų sveikatai ar gyvybei. Toks gyvūnų vežimas pažeidžia Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (GGAĮ) nuostatas ir laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnais“, – rašoma AAD pranešime.
Taip pat buvo konstatuota, kad tigrų jaunikliai turi būti laikomi su tėvais, tačiau Klaipėdos zoologijos sodas juos išvežė iš zoologijos sodo ir neįrodė poreikio atskirti jauniklius nuo tėvų anksčiau laiko.
Kaip teigiama pranešime, gyvūnai patyrė žiaurų elgesį ir buvo laikomi jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. Be to, nebuvo užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimai.
Nuspręsta, kad Klaipėdos zoologijos sodas pažeidė gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus – GGAĮ 6 straipsnį.
„Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nustatė, kad Klaipėdos zoologijos sode leista lankytojams patekti į tigrų jauniklių voljerą ir juos liesti. Tigrų jaunikliai Klaipėdos zoologijos sode buvo viešai demonstruojami, lankytojai turėjo galimybę nusifotografuoti su jais už papildomą mokestį“, – nurodoma pranešime.
Be to, tigrai priklauso saugomoms rūšims, dėl to juos pasitelkti komercinei veiklai yra būtini specialūs Europos Sąjungos komercinio naudojimo sertifikatai, kurių Klaipėdos zoologijos sodas neturėjo.
Už pažeidimus Klaipėdos zoologijos sodui paskirta 1 075 eurų bauda ir ir konfiskuoti du tigrų jaunikliai. Šiuo metu juos globoja LSMU Laukinių gyvūnų globos centras.
Šiemet pažeidimai Klaipėdos zoologijos sode dėl netinkamų laikymo sąlygų ir gyvūnų laikymo, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų, buvo fiksuoti keletą kartų.
Rugsėjo mėnesį aplinkosaugininkai iš šio zoologijos sodo paėmė 57 paukščius. Taip pat rugpjūčio pabaigoje iš šios įstaigos buvo paimti 46 laukiniai gyvūnai – paprastosios voverės bei juodagalviai kapucinai. Dar daugiau nei 100 gyvūnų iš Klaipėdos zoologijos sodo buvo paimti rugpjūčio pradžioje ir liepos mėnesio pabaigoje.
Kaip buvo skelbta anksčiau, šių metų liepą atlikus neplaninį zoologijos sodo patikrinimą, buvo nustatyti aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės pažeidimai.
Vadovaujantis teisės aktais ir siekiant užtikrinti gyvūnų apsaugą bei lankytojų saugumą, buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Klaipėdos zoologijos sodui draudimo nepaisant, AAD pareigūnai pradėjo administracinę teiseną.
Rugpjūčio 25 dieną Klaipėdos zoologijos sodas departamento sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus apskundė.
Skundu taip pat prašė teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai stabdyti priimtą departamento sprendimą uždrausti lankytojų lankymąsi Klaipėdos zoologijos sode. Šis zoologijos sodo prašymas buvo atmestas, kaip nepagrįstas.
Rugsėjo 8-ąją prokuratūra pagal AAD pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl ypatingai saugomų gyvūnų rūšių kritimo Klaipėdos zoologijos sode.
Naujausi komentarai