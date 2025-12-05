Rusnėje neteisėtai iškirsta daugiau kaip 300 medžių, žala siekia per 44 tūkst. eurų

Tokį sprendimą lapkričio pabaigoje priėmė Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai, penktadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).
Anot jo, 2021 metų vasarį aplinkosaugininkai gavo pranešimą dėl kertamų želdinių Rusnės saloje, Atmatos upės pakrantės apsaugos juostoje. Atlikus tyrimą, buvo nustatyta, kad Rusnės seniūnija be privalomo savivaldybės išduoto leidimo organizavo medžių ir krūmų kirtimo darbus Atmatos upės pakrantėje.
Darbus vykdė įmonė „Bioauga“, kuri pašalino želdinius nepasitikrinusi, ar seniūnija turi teisę tokius darbus vykdyti.
Tyrimo duomenimis, iš viso buvo nupjauti 339 saugotini želdiniai – uosiai, klevai, guobos, juodalksniai, liepos, gluosniai. Želdiniams padaryta žala siekia 44 410,13 Eur.
2023–2024 metais departamentas kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės administraciją ir medžius pašalinusią įmonę, siūlydamas geranoriškai atlyginti padarytą žalą aplinkai. Savivaldybei ir įmonei atsisakius tą padaryti, buvo kreiptasi į teismą, kuris lapkričio 24 dieną pripažino, kad tiek savivaldybės administracija, tiek „Bioauga“ veikė neteisėtai.
Naujausi komentarai