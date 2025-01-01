Trileris, kuriame gamta – atskiras personažas

Bilietai į I. Jonyno „Sienos“ premjerą Šilutės kultūros namuose buvo išgraibstyti, iš Vilniaus pažliugusiais keliais atvykusios komandos laukė pilnutėlė salė. Tarp žiūrovų buvo nemažai vietos žmonių, kurie ne tik padėjo per filmavimus, bet ir patys filmavosi.
„Atrodo, persikėlėme laiku, grįžome atgal tuo pačiu metu, kai čia kūrėme filmą“, – premjeroje sakė filmo režisierius. Kartu su juo pristatyme Šilutėje dalyvavo filmo prodiuserė Rūta Adelė Jekentaitė iš „Baltic Productions“, filmo dailininkė Kotryna Budrienė, aktoriai Šarūnas Zenkevičius, Laurynas Luotė, šviesų dailininkas Egidijus Braziūnas.
„Kartais bėgdami nuo sielvarto rizikuojame pasukti labai tamsiais keliais. Po žmonos mirties ornitologas Vilius vienas augina paauglę dukrą. Vieną vakarą, grįždamas namo iš darbo, vyras netyčia partrenkia kontrabandininką, sprunkantį nuo pasieniečių. Kontrabandininkai, Viliaus automobilyje pastebėję GPS sistemą, skirtą sekti paukščiams, pasiūlo sandorį – sekti ne migruojančius paukščius, bet nelegalias siuntas, gabenamas per valstybinę sieną. Vilius susivilioja pasiūlymu ir įsitraukia į pavojingą kontrabandininkų veiklą. Tačiau kai gauna naują užduotį, viskas pasisuka tragiška linkme…“ – taip anonsuojama „Siena“.
Režisierius I. Jonynas, sukūręs filmus „Lošėjas“ (geriausias 2014 m. lietuviškas filmas) ir „Nematoma“, naujausiu N-16 kategorijos filmu žiūrovus nukelia į atšiaurų pamario kraštą, į teritoriją tarp žemės ir vandens, gyvenimo ir mirties. „Naujausias filmas – tai adrenalinu alsuojanti kriminalinė drama apie nusikaltimą ir bausmę, kerštą ir laisvės troškimą“, – rašoma filmo pristatymuose.
Pagrindinį veikėją įkūnijęs aktorius Š. Zenkevičius už šį vaidmenį Berlyno kino festivalyje buvo apdovanotas programos „European Shooting Stars“ apdovanojimu, skiriamu perspektyviausiems Europos kino aktoriams. Komisija jo vaidmenį pavadino „tiksinčia bomba“. Ryškius vaidmenis filme atlieka ir neprofesionalūs aktoriai: nusikalstamos grupuotės vadę vaidina Lietuvos choro dirigentė Danguolė Beinarytė, o Lietuvos pasienietį – filosofas Viktoras Bachmetjevas.
