„Telegram“ kanale pagrasinta dviem Klaipėdos mokykloms

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo padalinio pareigūnų duomenimis, pirmadienį ryte gauta žinių apie grasinimus dviem Klaipėdos mokykloms, kuriose mokosi lietuviai. Tarp daugybės Lietuvos mokyklų grasinimuose paminėtos Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija ir Klaipėdos licėjus.
Mokyklų administracija grasinimų negavo, jie paskelbti „Telegram“ kanalu. Vienai mokyklai pagrasinta rusiškai parašytu tekstu, kitai – angliškai.
Pasak policijos pranešimo, tokių pranešimų buvo kelios dešimtys.
Kaip ir visoje šalyje, policininkai tikrina šią informaciją ir ją analizuoja.
Policijos patarti už mokyklų saugumą atsakingi asmenys turėtų apžiūrėti mokymo įstaigų teritoriją, o radę įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti pagalbos telefonu 112.
Mieste dirbantys pareigūnai jau apsilankė abiejose mokyklose, jos įtrauktos į patruliavimo maršrutus, tad pareigūnai prie šių mokyklų pasirodys dar nekartą.
Policijos departamento išplatintame pranešime teigiama, kad panašaus pobūdžio grasinimai su tomis pačiomis nuotraukomis prieš kurį laiką buvo gauti ir kitose šalyse. Patikrinus informaciją, ji pasirodė esanti netikra ir primena anksčiau platintus grasinimus apie mokyklose padėtus sprogmenis.
Policija prašo mokyklų administracijų tęsti veiklą, o gyventojų nepanikuoti ir išlikti budriems.
