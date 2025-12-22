Slaptose grupėse – migrantų džiaugsmai neteisėtai atvykus į Lietuvą

„Aš laimingas, broliai. Mes esame Lietuvoje. Dabar jūsų darbas yra eiti pėsčiomis, laukia sunki kelionė“, – arabiškai sako jaunas vyras, stovintis apsuptyje likimo draugų kažkur pamiškėje, šalia automobilio.
Nusipirkti gali ne tik kelionę
Slaptuose „Telegram“ kanaluose panašių įrašų galima rasti dešimtis, migrantai džiaugiasi sėkmingai pasiekę mūsų šalį.
Ten pat pateikiami ir kainoraščiai, kiek kainuos kelionė į Europą. Kainos svyruoja nuo 3 tūkst. iki 8,5 tūkst. eurų, priklausomai nuo to, iš kur keliaujama.
Beje, žmonių kontrabandininkai siūlo ir dar vieną paslaugą – prekyba padirbtais bet kokios Europos Sąjungos (ES) šalies dokumentais.
Sunku pasakyti, kiek tokios kelionės sėkmingos. Jei pavyktų sulaikyti visus pabėgėlius, vargu ar kas nors rinktųsi kelialapius per Baltarusiją, patekti į Europą įmanoma ir kitais maršrutais, pavyzdžiui, per Turkiją, ar valtimis įveikiant Viduržemio jūrą ir pasiekiant Italijos arba Graikijos krantus.
Jie gerokai populiaresni nei kelionė per Baltarusiją, nors kur kas pavojingesni. Nuo migrantų krizės pradžios 2021 metais humanitarinės pagalbos organizacijos ES pasienyje skaičiuoja šešias pasienio mirtis Lietuvoje (įskaitant žūtis avarijose).
Pasiūlymai per „Telegram“
Galima apytiksliai atsakyti, kiek kelionių per Lietuvą baigiasi sulaikymais. Šiemet iki lapkričio pradėti 77 ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną. 2024 metais tokių tyrimų pradėta 66, 2023 m. – 146. Vienas kontrabandininkas paprastai veža mažiausiai keturis žmones, dažnai ir gerokai daugiau.
Šio nusikaltimo baudžiamųjų bylų analizė rodo, kad šiuo metu pagrindinis maršrutas iš Baltarusijos – per Latviją. Šios šalies siena, lyginant su Lietuva ir Lenkija, apsaugota gerokai silpniau.
Vasarą Lietuvos pareigūnų pagautas latvis Kristapas Anspokas automobilyje vežė penkis žmones: tris Somalio piliečius, po vieną Eritrėjos ir Maroko pilietį.
Marokietis už nelegalią kelionę į Europą sumokėjo 3,5 tūkst. eurų. Jis nuskrido į Baltarusiją, po to du vedliai jį ir dar keturis žmones nuvedė mišku iki Latvijos pasienio ir parodė skylę tvoroje. Grupė pro ją pralindo, netoliese jų jau laukė tamsios spalvos automobilis. Kelias valandas juos kažkur vežė, tada vairuotojas paleido visus miške ir liepė laukti kito automobilio.
Juos susirinkti su mikroautobusu „Opel Vivaro“ atvažiavęs K. Anspokas vėliau pareigūnams pasakojo, kad už migrantų pavežėjimą jam pažadėtas 3 tūkst. eurų atlyginimas, po 600 eurų už žmogų.
„Telegram“ programėlėje jis rado skelbimą apie vairuotojo darbą, susirašęs su darbdaviu sulaukė pasiūlymo nuvežti žmones iš Lietuvos į Vokietiją už viliojantį atlyginimą.
Po poros savaičių jis gavo instrukcijas, kur pasiimti automobilį ir tikslias koordinates, kur Lietuvoje jam reikia paimti žmones. Juos rado šalia miško, grūdų laukuose.
„Supratau, kad gabenu nelegalius migrantus“, – sakė jis.
Darbdavys vyrui davė ir instrukciją: nufilmuoti užsieniečius, jie turėjo pasakyti, kad jau yra Lietuvoje ir dėkoja už sėkmingą kelionę. Būtent taip ir gimsta propagandiniai vaizdo įrašai, kuriais kiti užsieniečiai viliojami rinktis žmonių kontrabandininkų paslaugas.
Tačiau kelionė baigėsi nesėkmingai – netoli Lenkijos pasienio latvį sustabdė Lietuvos pareigūnai. Jam galiausiai skirta trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Atkeliavo slaptu tuneliu
Dar viena įkliuvusi trijų afganistaniečių ir pakistaniečių grupė pasakojo labai įdomią istoriją. Vienas jų Lietuvą pasiekė iš Kabulo, sumokėjęs 10 tūkst. JAV dolerių. Kelis mėnesius jis gyveno Maskvoje, tada nuvažiavo į Baltarusiją, kur praleido penkias dienas. Iš Minsko jie išvažiavo dviem automobiliais, iš viso grupėje – vienuolika žmonių.
„Mus nuvežė į mišką ir paleido. Kiek paėję pralindome tuneliu, virš kurio buvo tvora. Supratau, kad atsidūriau Latvijoje“, – sakė jis.
Kitą dieną jį ir dar tris žmones paėmė atvykęs automobilis, juos pavežė kelias valandas ir paleido prie miško. Tada jie sulaukė dar vieno vairuotojo, jis kelias valandas pavežęs juos paleido miške, nurodė kryptį, kuria reikia eiti ir pažadėjo juos pasiimti kitoje sienos pusėje. Bet išėjus iš miško jų jau laukė pasieniečiai.
Visi kiti migrantai taip pat pasakojo, kad Latviją pasiekė požeminiu tuneliu. Tokie jau aptikti tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje.
(be temos)