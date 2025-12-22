 Latvija iki kitų metų vidurio pratęsė padidintą sienos su Baltarusija apsaugą

Latvija iki kitų metų vidurio pratęsė padidintą sienos su Baltarusija apsaugą

2025-12-22 21:27
Živilė Aleškaitienė (DPA)

Latvija saugumo sumetimais iki kitų metų vidurio ketina pratęsti padidintą sienos su kaimynine Baltarusija apsaugą.

Latvijos ir Baltarusijos pasienis
Latvijos ir Baltarusijos pasienis / AFP nuotr.

Vidaus reikalų ministerija pirmadienį Rygoje paskelbė, kad vyriausybės sprendimas priimtas dėl „nemažėjančio didelio neteisėtų bandymų kirsti sieną skaičiaus“.

Ministerija teigė, kad šiais metais iki dabar buvo užkirstas kelias daugiau nei 12-ai tūkst. migrantų bandymų neteisėtai kirsti sieną iš autoritarinės kaimyninės šalies.

Specialus reglamentas, kuris jau buvo keletą kartų pratęstas ir turėjo galioti iki metų pabaigos, dabar galios iki 2026 m. birželio 30 d.

Tai suteiks Latvijos pasienio pareigūnams platesnius įgaliojimus rytinėje šalies dalyje. Kartu iki 2026 m. pabaigos pasienyje turi būti įrengta papildoma techninė infrastruktūra.

Latvija rytinėje pusėje turi bendrą maždaug 172 km ilgio sieną su Baltarusija. Kaip ir Lenkija bei Lietuva, ji kaltina Baltarusijos lyderį Aliaksandrą Lukašenką organizuojant migrantų gabenimą prie ES išorės sienos, siekiant daryti spaudimą Vakarams.

 

 

Šiame straipsnyje:
Latvija
siena su Baltarusija
sienos apsauga
migrantai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Jaunalietuviai
Nemažiau svarbu valytis iš vidaus. Prisileidus tiek rusakalbių ir musulmonų imigrantų, belieka laukti provokacijų.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų