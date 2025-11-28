 Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-11-28 09:16
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija / R. Riabovo/ BNS nuotr.

VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 14 migrantų, Lenkijos pasienyje trečiadienį apgręžta 12 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

