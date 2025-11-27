 Pasienyje su Baltarusija apgręžti keturi neteisėtai sieną bandę kirsti migrantai

2025-11-27 09:40
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą apgręžė keturis neteisėtai kirsti sieną bandžiusius migrantus, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 29 migrantus, Lenkijos pasienyje antradienį apgręžtas 21 užsienietis.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

