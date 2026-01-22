Uostamiesčio pareigūnai sulaikė dideliais kiekiais amfetaminą platinusį klaipėdietį

Klaipėdos apskrities policija ketvirtadienį pranešė, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025 metų spalį gavus duomenų apie internete sukurtoje grupėje platinamus kvaišalus. Įtariama, kad pirkėjai atsiskaitydavo kriptovaliuta, paskui gaudavo vietovių, kuriose buvo paslėptas amfetaminas, koordinates.
Uostamiesčio teisėsaugininkai atliko tyrimo veiksmus ir identifikavo šių medžiagų platintoją. Praėjusį lapkritį KPONTV pareigūnai Klaipėdoje, Taikos prospekte, sulaikė amfetaminą platinusį, anksčiau neteistą ir niekur nedirbantį 28 metų uostamiesčio gyventoją. Pas jį rasta apie 80 gramų amfetamino bei kelios dešimtys tablečių su psichotropine medžiaga.
Atlikę kratą sulaikytojo gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado beveik 700 gramų medžiagos su amfetaminu, keturias elektronines svarstykles bei vakuumavimo aparatą.
Tęsdami tyrimo veiksmus, lapkritį pajūrio pareigūnai Klaipėdoje, aštuoniose vietose aptiko platinimui paruoštų kvaišalų slėptuves, kuriose bendrai rado beveik 50 gramų medžiagos su amfetaminu.
Sulaikytajam pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo labai dideliu psichotropinės medžiagos kiekiu ir šios medžiagos platinimo.
Įtariamasis buvo uždarytas į areštinę. Jam paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams, kuri vėliau pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
