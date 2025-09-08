Vagystės ir suktybės pajūryje nesiliauja

Būti nuoširdžiam ir atjaučiančiam – pavojinga. Tuo įsitikino du pagyvenę vyrai, vienas jų gyvena Klaipėdoje, kitas – Kretingoje. Patikėję nepažįstamais žmonėmis, įsileido juos į namus ir buvo apvogti.
Penktadienį apie 13 val. uostamiesčio Taikos pr. gyvenantis 95-erių senolis įsileido į namus nepažįstamą moterį. Ji pasakė kažką labai įtikinamo, todėl sugebėjo pelnyti pensininko pasitikėjimą.
Ką moteris pripasakojo senoliui, nepranešama, žinoma tik tiek, kad po nepažįstamosios apsilankymo senolis pasigedo penkių vokų, kuriuose buvo jo pinigai.
Nukentėjusiojo teigimu, žmogus prarado 18,3 tūkst. eurų.
Įtariamoji gali būti apie 70 metų amžiaus, trumpai kirptų plaukų.
Tą pačią dieną ir 92 metų kretingiškis nukentėjo dėl savo geranoriškumo. Vytauto gatvėje gyvenantis vyras kieme pamatė iš automobilio išlipančius vyrus. Jie žmogų užkalbino rusiškai prašydami vandens, esą labai ištroško.
Geranoriškas pensininkas parsivedė tuos du vyrus namo, o kai jie išėjo, savo striukės kišenėje pasigedo piniginės, kurioje buvo 1 667 eurai ir asmens dokumentai.
Įtariamą vagyste asmenį uostamiesčio policijos pareigūnai sulaikė ankstų šeštadienio rytą.
J. Zauerveino gatvėje esančioje prekybos įmonėje įsibrovimas užfiksuotas 5.22 val.
Čia buvo sulaužytos apsauginės žaliuzės, sudaužyti indai, įsibrauta į kasą, iš jos dingo 50 eurų.
Pareigūnai sekė karštais pėdsakais ir netrukus sulaikė 29 metų vyrą.
Kol jo kaltė neįrodyta, jis vadinamas įtariamuoju.
Nepaisant didžiulio srauto informacijos apie sukčių schemas, Klaipėdos apskrityje dažną dieną žmonės praranda dešimtis tūkstančių eurų.
Praėjusios savaitės pabaigoje į policiją kreipėsi du nukentėjusieji, sukčiai su aukomis bendravo rusiškai.
85-erių senolis papasakojo, kad išvakarėse jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie apsimetė esantys banko ir policijos darbuotojais. Apgavikai naudojo vieną gerai žinomų būdų apgauti auką.
Nusikaltėlių pasiųstam asmeniui pagyvenęs vyras padavė 11,5 tūkst. eurų ir tik vėliau suprato, kad buvo apgautas.
Panašiu metu penktadienį į policijos komisariatą Palangoje atėjo 52 metų moteris ir papasakojo savo istoriją – ji pranešė netekusi investuotų 28 tūkst. eurų.
Su nepažįstamais asmenimis, kalbėjusiais rusų kalba ir prisistačiusiais investavimo platformos darbuotojais bei policijos pareigūnais, ji bendravo nuo gegužės 5-osios, o rugsėjo 4-ąją suprato, kad investuotų pinigų ji nebepamatys, juos pasisavino sukčiai.
