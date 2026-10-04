Veiksmas kavinėje: mušeikos pridarė nuostolių ir pabėgo

Ramus šeštadienio vakaras nežadėjo nieko blogo, tačiau Naikupės gatvėje veikiančios kavinės savininkams jis atnešė nuostolių.
Apie 18.30 val. terasoje vakaroję vyrai dėl kol kas nežinomų priežasčių susikivirčijo. Netrukus jie ėmė santykius aiškintis kumščiais.
Pagalbos telefonu apie tai pranešęs asmuo teigė, kad terasoje mušasi keturi vyrai. Du patyrė rimtesnių sužalojimų.
Tačiau nei nukentėjusiųjų, nei jų skriaudikų pareigūnai kavinėje neaptiko, muštynių dalyviai suskubo dingti.
Užtat kavinės savininkams šis incidentas atnešė nuostolių – nukentėjo maitinimo įstaigos turtas. Tikėtina, kad pirmadienį bus suskaičiuoti nuostoliai, apie tai pranešta policijos tyrėjams.
Įvykio vakarą pareigūnai pradėjo viešosios tvarkos pažeidimo tyrimą.
Tikimasi, kad kaltininkus padės nustatyti vaizdo stebėjimo kamerų įrašai.
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