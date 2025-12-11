Žiauriai bičiulį nužudžiusio klaipėdiečio bylos finalas – kitąmet

Girdėjo šiurpius garsus
„Aš nekaltas. Mane pakišo. Net arti nebuvau. Visa mano kaltė, kad jo namuose su juo išgėriau. Iš proto galima išeiti – 14 metų nelaisvės siūlo“, – tiek tepasakė A. Trusovas išklausęs prokuroro ir advokato kalbų.
Ką nuspręs teismas, jis sužinos 2026 m. sausio 21 d.
Toks ilgas laukimas nulemtas ir beveik savaitę užtruksiančių kalėdinių švenčių.
Teisminių ginčų klausyti šį kartą buvo šiurpu. Prokuroro vardytos nusikaltimo detalės ir įkalčiai skambėjo lyg iš romano, kuriuo siekiama pašiurpinti skaitytojus.
Vardindamas įrodymus, prokuroras Jurijus Petuchovas dėstė, kad aukštu žemiau gyvenantys žmonės praėjusių metų gegužės 13-osios vakarą kelis kartus girdėjo neįprastus garsus – tai buvo panašu į krentančio baldo dunkstelėjimą.
Vėliau, naktį ir paryčiais, kaimynai girdėjo dar keistesnius į švilpimą ar dviejų paviršių trynimąsi panašius garsus.
Prokuroras mano, kad bildėjimas bylojo apie smūgiais pasibaigusį konfliktą, galbūt būtent tada žudomas žmogus griuvo visu ūgiu.
Vėliau daugiabučio namo gyventojai galėjo girdėti, kaip buvo naikinami nusikaltimo pėdsakai. Ties šlaunų viduriu nupjautos kojos buvo sudėtos į maišą ir išvilktos dar naktį.
Likusi kūno dalis apmauta dviem dideliais šiukšlių maišais, kojų likučiai ir galva aprištos, kad nevarvėtų kraujas ir sudėta į dar vieną maišą. Sunkus krovinys buvo velkamas buto grindimis ir laiptais. Į dar vieną maišą galėjo būti sudėti įrankiai, kuriais buvo žudomas ir pjaustomas žmogus.
Kameros fiksavo veiksmą
Sausio 15-osios gatvės 13-asis namas yra netoli vaikų darželio-lopšelio, kurio kiemas yra stebimas vaizdo stebėjimo kameromis. Įrašas apėmė ir minėto namo kiemą. Nors ir blankiai, bet tyrėjai įžvelgė, kad pirmą kartą kažkas išėjo iš laiptinės apie 2.30 val.
Tas „kažkas“ dar bent penkis kartus ėjo į kiemą, keliskart išmetė kažką į šiukšlių konteinerį, kartą pasišviesdamas žibintuvėliu bandė įžiūrėti, kaip viduje atrodė išmesti daiktai, vaikštinėjo šalia maišo prie laiptinės, kuriame buvo kūnas.
Ką tąnakt išmetė kamerose užfiksuotas asmuo, nesunku sužinoti. Tai buvo nuo pusės šlaunų nupjautos nužudytojo kojos ir žmogžudystės įrankiai bei kruvini skudurai, kuriais plautos grindys.
Įraše matyti ir taksi automobilis, į kurį įsėdęs išvažiavo vyras. Tik vėliau paaiškėjo, kad tai buvo pas kaimynus užsibuvęs svečias. Jis nesusijęs su kraupiu nužudymu.
Rado velionio dantų protezą
Pasirodo, pirmas pareigūnus į A. Trusovo namus nusekė policijos šuo. Tačiau gegužės 14-osios vidurdienį butas buvo užrakintas, langai uždari, žaliuzės užtrauktos, šeimininkas į durų skambutį nereagavo.
Svarbiausias klausimas – koks galėjo būti šio nusikaltimo motyvas.
Tik tada, kai pareigūnai paprašė durų atrakinimo meistrą įveikti užraktą, A. Trusovas atrakino duris ir pradėjo aiškinti nieko nežinąs apie nužudytą ir supjaustytą žmogų.
Yla pradėjo lįsti iš maišo, kai A. Trusovo bute ant stalo buvo rastas nužudytojo dantų protezas, o rūsio bendrame koridoriuje ant neįgaliojo vežimėlio – aukos striukė, megztinis ir piniginė su asmens dokumentais.
Kraujo rasta vos keli lašai, daugiau pėdsakų pastebėta laiptinėje, tai buvo maišo vilkimo žymės.
Dar kartą specialiais prietaisais apžiūrėję butą kriminalistai aptiko išvalyto kraujo dėmes, jų buvo kambariuose, virtuvėje, vonioje. Tyrimas parodė, kad tai buvo sumišęs abiejų senolių kraujas.
Lavono dalys buvo aprištos raišteliu, kurio likusi dalis rasta A. Trusovo namuose.
Kas išvilko „krovinį“?
Kodėl remiamas tokios gausybės įkalčių A. Trusovas neprisipažino?
Prokuroras priminė, kad šis vyras gimė ir augo Stalino laikais, kai būdavo sakoma – prisipažinęs ir bus nuteistas, o neigęs kaltę dar turi galimybę išsisukti.
Tyrimo metu konstatuota, kad nužudytasis buvo stipriai išgėręs, jo kraujyje rasta 3,79 prom., maždaug toks pat girtas galėjo būti ir A. Trusovas.
Ar viena akimi aklas, o kita mažai matantis, silpnai vieną ranką valdantis senolis galėjo 49 kartus smogti draugui peiliu?
Ar labai girtas ir silpnas jis galėjo nupjauti velioniui kojas ir sunkų „krovinį“ išvilkti į lauką ir dalį išmesti?
O svarbiausias klausimas – koks galėjo būti šio nusikaltimo motyvas.
A. Trusovą ginantis advokatas Mindaugas Repšas teigė, kad neatsakyti klausimai kelia abejonių jo ginamojo psichine sveikata. Ar logiška neigti nepaneigiamus įrodymus?
Būtent todėl jis prašė atnaujinti įrodymų tyrimą ir skirti teisiamajam psichiatrinę ekspertizę. O jei tai nebūtų padaryta, jį išteisinti neįrodžius kaltės.
