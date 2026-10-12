Audringą savaitgalį medžiai virto ant automobilių: pranešė, kur žalos pridaryta daugiausia

Penktadienį ugniagesiai visoje Lietuvoje stichijos padarinių vyko šalinti 84 kartus, o šeštadienį – septyniolika.
„Daugiausia medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atvejų, kai virto ant automobilių. Penktadienį pusė išvažiavimų – 54 – fiksuoti pajūryje“, – Eltai pirmadienį sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Penktadienį, po 9 val., buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Liepų gatvėje, medis užvirto ant trijų automobilių. Automobiliui „Škoda Rapid“ buvo apgadinta bagažinė, įlenktas stogas, padaryti ir smulkūs pabraižymai.
Automobiliui „VW Passat“ apgadintas stogas, išdužo stiklas. Automobiliui „Mazda“ yra smulkių pabraižymų.
Atvykę ugniagesiai medį pašalino.
Tą pačią dieną, 10.11 val., Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje, šaka nukrito ant automobilio „VW Arteon".
Įvykio metu išdaužtas priekinis stiklas, veidrodėlis, sulankstytas stogas.
Panaudojus grandininį pjūklą, šaka nuo automobilio buvo pašalinta.
Tuo metu Bangų gatvėje, ant stovinčio automobilio, atsirėmė nulūžęs medis. Atvykę gelbėtojai medį supjaustė ir patraukė į šalikelę. Automobiliui „BMW X1“ buvo įlenktas stogas, įbrėžtos galinės durelės dešinėje pusėje.
Po pietų Dragūnų gatvėje į iškvietimą nuvykę gelbėtojai rado į namą pasivirusį ir atsirėmusį medį, o kamienas per lango angą buvo įvirtęs į buto vidų.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, ugniagesiai gelbėtojai negalėjo likviduoti padarinių, nes, nupjovus kamieną, medis virstų ir kliudytų kitus butus.
Medis aptvertas STOP juosta, sulaukta administruojančios bendrovės atstovo. Informacija perduota miesto tvarkymo skyriui.
15.42 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte, gautas pranešimas, kad dėl stipraus vėjo ant automobilio „Opel“ užvirto kioskelio priekaba.
Atvykę gelbėtojai priekabą nuo automobilio nukelė.
Įvykio metu sulankstytos vairuotojo durelės, išdužo stiklas.
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