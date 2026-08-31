 Dėl smurto namuose sulaikytas panevėžietis sužalojo du policininkus

Dėl smurto namuose sulaikytas panevėžietis sužalojo du policininkus

2026-08-31 08:50
BNS inf.

Panevėžyje pirmadienio naktį įtariamasis sužalojo du policijos pareigūnus, pranešė Policijos departamentas.

<span>Dėl smurto namuose sulaikytas panevėžietis sužalojo du policininkus</span>
Dėl smurto namuose sulaikytas panevėžietis sužalojo du policininkus / Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

Apie 1.50 val. Dariaus ir Girėno gatvėje, tarnybinio automobilio „VW Transporter“ laikino sulaikymo patalpoje, policijos pareigūnui nustatant 1985 metais gimusiam įtariamajam neblaivumą, pastarasis tyčia du kartus spyrė į laikino sulaikymo patalpų duris ir sužalojo tyrėją, gimusį 2002 metais.

Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Tą pačią naktį, 2.45 val., Panevėžyje, Beržų gatvėje, iš tarnybinio automobilio vedant įtariamąjį į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato laikino sulaikymo patalpą, pastarasis pasipriešino pareigūnui, gimusiam 1994 metais.

Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Įtariamasis dėl smurto artimoje aplinkoje uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.

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