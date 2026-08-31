Dėl smurto namuose sulaikytas panevėžietis sužalojo du policininkus

Apie 1.50 val. Dariaus ir Girėno gatvėje, tarnybinio automobilio „VW Transporter“ laikino sulaikymo patalpoje, policijos pareigūnui nustatant 1985 metais gimusiam įtariamajam neblaivumą, pastarasis tyčia du kartus spyrė į laikino sulaikymo patalpų duris ir sužalojo tyrėją, gimusį 2002 metais.
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Tą pačią naktį, 2.45 val., Panevėžyje, Beržų gatvėje, iš tarnybinio automobilio vedant įtariamąjį į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato laikino sulaikymo patalpą, pastarasis pasipriešino pareigūnui, gimusiam 1994 metais.
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Įtariamasis dėl smurto artimoje aplinkoje uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
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