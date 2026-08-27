Gyventojai įspėjami apie „Sodros“ vardu sukčių siunčiamas žinutes

Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų.
„Sukčių siunčiamos nuorodos dažnai vizualiai primena oficialią įstaigų informaciją, tačiau nukreipia į sukčių sukurtus puslapius, kuriuose bandoma išvilioti prisijungimo prie asmeninių paskyrų, elektroninės bankininkystės ar kitus jautrius duomenis. Todėl gyventojai turėtų atidžiai įvertinti kiekvieną „Sodros“ vardu gautą laišką ar SMS žinutę“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime pabrėžė „Sodra“.
Kilus abejonių, ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai įvesti oficialų „Sodros“ adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros.
Apie galimą sukčiavimo atvejį jie taip pat raginami pranešti el. paštu [email protected].
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