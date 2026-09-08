Kai kurių „Nemuno aušros“ valdybos narių namuose – FNTT kratos

Apie tai anksčiau paskelbė naujienų agentūra BNS ir naujienų portalas „15min“.
Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas penkis iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę-Korsakę ir Tadą Sadauskį.
Kratas vykdė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT).
Su šiais politikais BNS susisiekti nepavyko.
R. Žemaitaitis antradienio rytą LRT radijui taip pat patvirtino informaciją apie kratas.
„Vyksta ikiteisminis tyrimas, turi susirinkti pilnai įrodymus, jeigu jų yra – yra, jeigu jų nėra – nėra. Vyksta tyrimas, o ikiteisminis tyrimas atsakys į klausimus“, – sakė politikas.
Prokuratūra nurodė, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos „Nemuno aušrai“ aplinkybių.
Vykdant šį tyrimą, kratos gegužę buvo atliktos ir „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje.
Tyrimas atliekamas aiškinantis, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nuomojant savo automobilius partijai ir kartu šiuos automobilius naudojant jiems patiems.
Tyrimas tęsiamas, šioje tyrimo stadijoje įtarimai niekam nepareikšti, teigiama pranešime.
(be temos)
(be temos)
(be temos)