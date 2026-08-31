Iš ligoninės dingo pavojinga liga serganti moteris: gali kelti pavojų aplinkiniams

Kaip skelbia policija, B. Ivanauskaitė serga atvira tuberkuliozės forma, dėl kurios gali kelti pavojų aplinkiniams. Išeidama vilkėjo mėlynos spalvos sportines kelnes bei sportiniu megztiniu. Moteris gali vykti į Tauragės rajono savivaldybę.
Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašome skubiai informuoti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Robertą Stanaitį tel. 0 700 65715, el. paštu [email protected] arba numeriu 112.
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