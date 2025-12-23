 Alytaus policija ieško dingusios Kamilės Jurkšaitytės

2025-12-23 15:00
Karolina Konopackienė (ELTA)

Alytaus policija antradienį paskelbė dingusios Kamilės Jurkšaitytės paieška.

Kamilė Jurkšaitytė
Kamilė Jurkšaitytė / Alytaus apskr. VPK nuotr.

Kaip pranešė policija, 2008 metais gimusi mergina pirmadienio rytą, apie 7 val., išėjo iš Alytaus miesto šeimos centro globos namų ir iki šiol negrįžo.

Dingusiosios požymiai: K. Jurkšaitytė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų akių, tamsių pečius siekiančių plaukų. Išeidama ji vilkėjo juodos spalvos striukę, juodos spalvos džinsus.

Asmenis, žinančius apie merginos buvimo vietą ar ją pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK  pareigūnus tel. +370 700 65 600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu  112.

