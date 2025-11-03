 Alytaus policija rado išėjusią susitikti su draugais ir dingusią paauglę

Alytaus policija rado išėjusią susitikti su draugais ir dingusią paauglę (Atnaujinta)

2025-11-03 17:28 klaipeda.diena.lt inf.

Alytaus apskrities policijos pareigūnai surado dingusią paauglę K. J.

Alytaus policija rado išėjusią susitikti su draugais ir dingusią paauglę
Alytaus policija rado išėjusią susitikti su draugais ir dingusią paauglę / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ar
čia natūralios lūpos tokios, ar jau pripūstos?
0
0
viską
pasako frazę - su DRAUGAIS. Kodėl ne su DRAUGĖMIS?
2
0
Bardakas
Kada Lietuvoje nustos dingti žmonės? Kas čia darosi?
2
0
Visi komentarai (5)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų