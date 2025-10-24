Atsirado Tauragėje dingusi Aurelija Gudienė: moteris perduota medikams

Kaip teigiama, moteris rasta ir perduota medikams.
Anksčiau skelbta, kad 1968 metais gimusi A. Gudienė išėjo iš namų, esančių Tauragėje, ir negrįžo. Informuota, kad moteris turi sveikatos problemų, sunkiai vaikšto.
Policija pranešė, kad Tauragėje dingusi Aurelija Gudienė atsirado.
