Vilniuje ieškomas nuo rugsėjo dingęs paauglys

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, rugsėjo 29 d. nepilnametis išėjo iš globos namų Vilniuje ir į juos negrįžo.
Nepilnamečio buvimo vieta nėra žinoma.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, prašoma nedelsiant susisiekti su Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvinu Juknevičiumi tel. +370 670 29 580, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
