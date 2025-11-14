Vilniaus rajone dingo 81-erių Marija Tomilina

Moteris, gimusi 1944 metais, lapkričio 11 d. apie 10 val. išėjo iš savo namų, Vilniaus rajone, Maišiagalos seniūnijos teritorijoje, Kiemelių kaime, ir iki šiol negrįžo.
Dingusios senolės požymiai: apie 160 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, žilų plaukų. Išeidama vilkėjo chaki spalvos striukę, su savimi turėjo raudonas vaikščiojimo lazdas. Moteris prastai orientuojasi aplinkoje.
Asmenis, mačiusius šią senolę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Katriną Orlovskają, tel. +370 700 57673, mob. +370 672 01783, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
