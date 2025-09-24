Dėl retos problemos į ligonines lėkę ugniagesiai: vienas netikslus judesys gali sužaloti

Kaip teigiama, antradienį ugniagesiai gelbėtojai net du kartus vyko į ligonines – Vilniuje ir Kaune. Abiem atvejais pacientų pirštai buvo taip ištinę, kad žiedų nepavyko nuimti nei patiems nukentėjusiems, nei medikams. Tuomet į pagalbą buvo pasitelkti ugniagesiai, kurie, naudodami akumuliatorinį kampinį šlifuoklį, itin atsargiai pašalino užstrigusius papuošalus.
„Žiedų nuėmimas nuo pacientų pirštų – vienas iš retesnių, tačiau labai atsakingų ugniagesių gelbėtojų atliekamų darbų. Pabandykite įsivaizduoti, kokia atsakomybė tenka ugniagesiams gelbėtojams – juk vienas netikslus judesys gali sužaloti pacientą“, – rašoma feisbuke.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet tokių iškvietimų jau buvo aštuoniolika.
Norėdami išvengti panašių situacijų, laikykitės kelių paprastų patarimų:
