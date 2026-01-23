Dingusios 14-metės lietuvės Vokietijoje ieškantys policijos pareigūnai: jai gali būti kilęs pavojus

Portalo kauno.diena.lt žurnalistams sausio 23-ąją susisiekus su dingusiosios mama Laura ir pasiteiravus ar ji sulaukė reikšmingos informacijos apie savo dukrą, moteris tik tarstelėjo: „Jokių žinių“.
A. Geštautaitė į namus negrįžo nuo sausio 16-osios. Mamos tądien ji paprašė leisti jai nakvoti pas draugę. Kitą dieną mamai paskambinusi paauglė išprašė pas draugę pasilikti dar vienai nakčiai. Namo ji turėjo grįžti sekmadienio popietę, tačiau tada ryšys su artimaisiais nutrūko. Pasak mamos, pavyko išsiaiškinti, kad paskutinis jos telefono signalas fiksuotas buvusio jos draugo – 19-mečio musulmono namuose.
Kaip paaiškėjo, mamą tikinusi, kad nakvojo pas draugę, A. Geštautaitė į draugės namus taip ir neatvažiavo, nors ir buvo žadėjusi. „Po šių žodžių man ėmė slysti žemė iš po kojų“, – graudinosi paauglės mama Laura.
Pašnekovė įtaria, kad su dukros dingimu gali būti susijęs jau minėtas buvęs paauglės vaikinas. Tačiau jis savo kaltę neigia.
Kaip skelbia seevetal-aktuell.de, Vokietijos policijos atstovas Janas Krügeris sakė, kad policininkai sulaukia daug informacijos, susijusios su šiuo mįslingu 14-metės lietuvės dingimu. Tačiau duomenų apie A. Geštautaitės galimą buvimo vietą policija vis dar neturi.
Policijos pareigūnai tęsia paiešką visu pajėgumu.
„Policijos pareigūnai tęsia paiešką visu pajėgumu. Nors tyrėjai kol kas atmeta įvykdyto nusikaltimo versiją, tačiau tai, kad paauglė dingusi jau ilgai, gali reikšti, jog jai gresia pavojus“, – pripažino J. Krügeris.
Primename, kad A. Geštautaitė, gimusi 2011 metais, dingo sausio 18 d. apie 15 val. Vokietijos Meckelfeld Seevetal miestelyje. Paauglė vilkėjo tamsiai pilkos spalvos odinę striukę, juodą džemperį ir pilkas sportines kelnes. Su savimi turėjo juodos spalvos kuprinę.
Žmones, turinčius bet kokios informacijos, susijusios su nepilnametės Augustės dingimu, mama Laura prašo susisiekti su ja telefonu: +491749709568 arba pranešti Lietuvos, arba Vokietijos policijai.
Naujausi komentarai