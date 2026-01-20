Vokietijoje mįslingai dingusios 14-metės lietuvės mama: po šių žodžių man ėmė slysti žemė iš po kojų

Nerimu netverianti paauglės mama Laura portalo kauno.diena.lt žurnalistams sutiko papasakoti įvykio priešistorę. Moteris tikisi, kad viešumas išjudins ledus ir jos dukra atsiras.
„Dukra penktadienį po pietų man paskambino ir paklausė, ar galėtų nakvoti pas draugę. Pasakiau, kad galėtų, nes tai – ne pirmas kartas, kai ji nakvodavo pas draugę. Aišku, informacijos aš nepatikrinau ir nepaskambinau dukros draugei paklausti, ar tikrai ji pas ją. Penktadienį Augustė visą laiką man rašė, ką veikia ir kada eis miegoti. Dukra man parašė ir šeštadienį – paklausė, ar galėtų pas draugę nakvoti dar vieną naktį. Pasakiau: „Auguste, tu turi grįžti namo“. Tačiau ji manęs labai prašė ir aš sutikau, kad pasiliktų pas draugę dar vienai nakčiai“, – pasakojo Laura.
Moteris pridūrė tos pačios dienos – sausio 17-osios – pavakarę paskambinusi dukrai ir paklaususi, ar jai viskas gerai. Paauglė patikino, kad taip. Tačiau Laura atvira – įtarimų jai vis dėlto kilo, nes kalbantis su Auguste, fone nesigirdėjo jokio bruzdesio – tik tyla.
Paklausiau: „Kodėl taip tylu? Kur yra ta draugė?“
„Paklausiau: „Kodėl taip tylu? Kur yra ta draugė?“. Dukra pasakė, kad draugė kalbasi su savo mama. Vakare Augustė man vėl parašė, ką veikia pas draugę ir palinkėjo labos nakties. Sekmadienio rytą ji parašė „Labas rytas, mama“. Pasakiau dukrai kad 15 val. ji jau turėtų būti namie. Tada Augustė parašė, kad tik 15 val. draugės pamotė veš ją namo mašina ir paklausė, ar gali grįžti truputį vėliau. Leidau grįžti vėliau, bet pasakiau, kad jos laukiu“, – detalizavo pašnekovė.
Tądien, sausio 18-ąją, apie 15.15 val., Laura sakė parašiusi dukrai žinutę ir paklaususi, kur ji yra, nes atstumas nuo draugės namų automobiliu – netolimas. „Tačiau telefonas jau buvo išjungtas. Apsirengiau ir ėjau ieškoti dukros tame miestelyje, kuriame gyvename. Paskambinau ir draugei, pas kurią Augustė teigė nakvojusi. Iš jos išgirdau, kad penktadienį Augustė žadėjo pas ją važiuoti, tačiau taip ir neatvyko. Po šių žodžių man ėmė slysti žemė iš po kojų“, – graudinosi paauglės mama.
Kai Laura paprašė dukros draugės patikrinti paskutinę Augustės buvimo vietą, kurioje fiksuotas jos telefono signalas, paaiškėjo, kad tai – buvusio nepilnametės draugo, gyvenančio tame pačiame miestelyje, namai. „Nuėjusi beldžiau į jo duris, bet niekas manęs neįsileido. Tada paskambinau policijai“, – tarstelėjo moteris.
Paklausta, ar Vokietijos policijos pareigūnai vykdo Augustės paiešką, Laura sakė, kad, jos nuomone, labai vangiai, nes nuo nepilnametės dingimo, kai paskutinį kartą pavyko su ja susisiekti, dar nėra praėjusios 48 valandos.
„Buvau nuvykusi į policijos komisariatą paklausti, kodėl policininkai intensyviai neieško mano dukros, pavyzdžiui, su kinologais. Gal ji – pagrobta ar parduota. Tačiau, jie tvirtina, kad tai – paauglystė, – dukra padurniuos ir po dviejų trijų dienų sugrįš. Aišku, policijos pareigūnai apklausė Augustės drauges ir buvusį vaikiną. Taip pat jie tikrina gaunamą informaciją apie galimas mano dukros buvimo vietas“, – kalbėjo moteris.
Pasiteiravus, ką policijos pareigūnai sužinojo apklausę buvusį dingusios nepilnametės draugą, Laura sakė išgirdusi, kad dukra buvo atėjusi pas jį į namus pasikalbėti sausio 18-ąją. Paauglė esą jam teigė, kad blogai jaučiasi, ilgisi.
„Buvęs Augustės draugas yra musulmonas. Jam 19-ka metų. Jų santykių pabaiga buvo nekokia. Jis ją spaudė. Iš pradžių buvęs draugas pasakė, kad dukra buvo su juo pasikalbėti sekmadienį, tačiau jie išsiskirstė ir ji turėjo grįžti namo. Tačiau paaiškėjo, kad jiedu važiavo autobusu link Harburgo (miestas Šiaurės Vokietijoje – aut. past.). Tai, kad juos kartu miestelyje, kuriame gyvename, matė ir šeštadienį, man pasakė ir kaimynas“, – detalizavo nepilnametės mama.
Suklysti, pridūrė pašnekovė, neįmanoma, nes buvęs dukros vaikinas neturi vienos kojos. Laura, pasikalbėjusi su Augustės draugėmis, spėja, kad prie paauglės dingimo galėjo prisidėti jis, nors pats vaikinas tai neigia.
„Iš nevilties nebežinau, nė ką daryti. Žinau, kad ant manęs žmonės pils purvą sakydami, jog esu bloga motina. Sutinku su visomis versijomis, bet tik noriu, kad dukra atsirastų. Tikiu, kad šiais laikais žmonės yra vieningi, o viešumas per žiniasklaidą – galingas. Tikiuosi, kad Augustė atsiras“, – pokalbį jautriai baigė Laura.
A. Geštautaitė, gimusi 2011 metais, dingo sausio 18 d. apie 15 val. Vokietijos Meckelfeld Seevetal miestelyje. Paauglė vilkėjo tamsiai pilkos spalvos odinę striukę, juodą džemperį ir pilkas sportines kelnes. Su savimi turėjo juodos spalvos kuprinę.
PAPILDYTA 14.26 VAL. Mamos žiniomis, sausio 20-ąją dukra buvo pastebėta Berlyne. Tokią informaciją jai pateikė dingusios paauglės mokytoja, pasikalbėjusi su nepilnametės bendraklasiais. Ugdymo įstaigos vadovybė sakė pasikalbėsianti su mokiniais ir paprašysianti perduoti Augustei žinutę, kad ji sugrįžtu namo. Laura pridūrė nežinanti, ar ši žinia yra tiksli, todėl prašo informacija apie dingusią jos dukrą pasidalyti ir Berlyno grupėse feisbuke.
Žmones, turinčius bet kokios informacijos, susijusios su nepilnametės Augustės dingimu, mama Laura prašo susisiekti su ja telefonu: +491749709568 arba pranešti Lietuvos arba Vokietijos policijai.
